Zelda: Echoes of Wisdom knackt einen Meilenstein in Deutschland

Im Oktober hat der Branchenverband game endlich mal wieder alle Hände voll zu tun. Gleich vier Spiele werden für ihre erreichten Verkaufsmeilensteine im zurückliegenden September geehrt. Allen voran ist da natürlich EA Sports FC 25, das in seinem Launchmonat schon den Multi-Platin-Award für 600.000 verkaufte Einheiten erhält. Für EA Sports FC wurde dieser Award sozusagen erfunden.

Aber auch drei andere Spiele erreichen beachtliche Meilensteine. Das am 30. August veröffentlichte Star Wars: Outlaws hat im September die 100.000 Einheiten ebenso geknackt wie Warhammer 40,000: Space Marine 2, das am 9. September erschienen ist und einige Verkaufstage weniger zur Verfügung hatte.

Das trifft auch auf Zelda: Echoes of Wisdom zu. Veröffentlicht am 26. September konnte der neue Zelda-Ableger seine ersten drei Verkaufstage nutzen, um in Deutschland bereits 100.000 Einheiten zu verkaufen. Das ist natürlich aller Ehren wert, wenngleich das auch erwartet wurde. Für 100.000 Einheiten gibt es den Gold-Award.

Zwei interne Nintendo-Vergleiche anbei: Jeweils mit einem Gold-Award für über 100.000 verkaufte Exemplare wurden hierzulande auch schon Pikmin 4 und Princess Peach: Showtime ausgezeichnet. Beide Spiele haben diesen Meilenstein allerdings erst kumuliert über mehrere Monate bis zum Juni 2024 erreicht. Schon im April knackten hierzulande Final Fantasy VII Rebirth und Super Mario RPG diese Marke.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

via game, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo