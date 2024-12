Witcher 3 in Concert: Konzertreihe feiert 10. Geburtstag weltweit mit Auftritten

The Witcher 4 macht aktuell Schlagzeilen, aber The Witcher 3 ist nicht vergessen. Zum zehnten Jubiläum des Spiels kündigte CD Projekt RED jetzt eine besondere Konzertreihe an. Die gefeierte Musik des Spiels wird im Rahmen von The Witcher in Concert mit einem Live-Orchester zum Leben erweckt.

Begleitet wird die musikalische Darbietung von visuellen Elementen und Spielszenen, um das Vermächtnis des Open-World-Hits gebührend zu feiern. Die Konzertreihe startet zunächst in Polen, gefolgt von einem Auftritt in Boston, Massachusetts, wo CD Projekt RED kürzlich einen neuen Standort eröffnet hat.

Im Jahr 2025 werden weitere Konzerte in Europa folgen, bevor die Tour 2026 auch nach Nordamerika gelangt. Die vollständigen Termine und Ticketinformationen sollen nach und nach bekanntgegeben werden. Fans können sich über die offizielle Website und den Newsletter frühzeitig Zugang zu Tickets sichern.

Für die Arrangements der Live-Musik zeichnet erneut Marcin Przybyłowicz verantwortlich, der Komponist des originalen Soundtracks. Bei ausgewählten Konzerten wird er als Gast anwesend sein. Begleitet wird das Orchester von der polnischen Folk-Metal-Band Percival, die maßgeblich zur ikonischen Klangkulisse des Spiels beigetragen hat.

Die Konzertreihe entsteht in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern GEA Live und RoadCo Entertainment, die weltweit bereits zahlreiche Live-Events auf die Bühne gebracht haben. Fans können sich somit auf ein immersives Erlebnis freuen, das Musik und Gameplay zu einer beeindruckenden Feier von The Witcher 3 vereint.

Der Blick zurück auf das zehnjährige Jubiläum fällt dabei in eine Zeit, in der die Zukunft der Serie gerade eine neue Gestalt annimmt. Bei The Game Awards sorgte CD Projekt RED mit einem ersten Trailer zu The Witcher 4 für Aufsehen. Das Spiel, das offiziell den Beginn einer neuen Witcher-Saga markiert, rückt Ciri als Protagonistin in den Mittelpunkt.

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED