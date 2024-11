Super Mario Party Jamboree und Dragon Ball knacken Meilensteine in Deutschland

Der Branchenverband game hat die aktuellen Sales Awards verliehen. In diesem Monat werden abermals zwei japanische Produktionen ausgezeichnet, die dediziert in Deutschland im zurückliegenden Kalendermonat kumulativ besondere Verkaufsmeilensteine erreicht haben.

Das am 17. Oktober veröffentlichte Super Mario Party Jamboree verkaufte im Launchzeitraum schon über 200.000 Einheiten hierzulande. Platin-Award! Das Party-Spiel ist in der Breite beliebt – da kann nicht mal Zelda: Echoes of Wisdom mithalten, das nach wie vor bei 100.000 Einheiten steht.

Eine Woche früher erschien Dragon Ball: Sparking Zero, welches schon für weltweite Schlagzeilen mit drei Millionen verkauften Einheiten sorgte. Deutsche Fans haben mit über 100.000 Einheiten ihren Teil dazu beigetragen! Dafür gibt es den Gold-Award vom Branchenverband.

Darüber hinaus räumte Call of Duty: Black Ops 6 erwartungsgemäß Multi-Platin für 600.000 Einheiten ab. Die Kategorie wurde vor einiger Zeit erst eingeführt und ist vor allem für Call of Duty und EA Sports FC reserviert. Darüber hinaus sind die Preisträger exklusiv: Super Mario Bros. Wonder, Diablo IV, Hogwarts Legacy und Zelda: Tears of the Kingdom zuletzt.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

