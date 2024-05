Helldivers 2 und Dragon’s Dogma II erhalten Game Sales Awards für erreichte Meilensteine

Stets zur Monatsmitte verleiht der Branchenverband Game die Sales Awards für erreichte Verkaufsmeilensteine in Deutschland. Im Mai konnten gleich vier Spiele für den zurückliegenden April ausgezeichnet werden.

Mit Assassin’s Creed Mirage und The Last of Us Part II erreichen zwei schon einige Zeit erhältliche Games den Doppel-Platin-Award (400.000 Einheiten) respektive den Gold-Award für 100.000 verkaufte Einheiten. Beide Spiele erreichten diese Meilensteine kumuliert über die letzten Wochen und Monate.

Das erst im Februar veröffentlichte Helldivers 2 schaffte ebenfalls das Kunststück, den Doppel-Platin-Award für 400.000 Einheiten abzuräumen. Ein echter Meilenstein. 400.000 Einheiten erreichen hierzulande kumuliert nur die größten Marken, eben Assassin’s Creed, EA Sports FC 24, Star Wars, Super Mario, Zelda oder Call of Duty.

Die Zahlen sind kumuliert, es handelt sich also um Gesamtverkaufszahlen in Deutschland innerhalb des ersten Jahres. Die Daten basieren auf Erhebungen des Branchenpanels GSD (Game Sales Data) der Video Games Europe. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Verkaufscharts von GfK beinhalten die Erhebungen für den game Sales Award auch gemeldete (digitalen) Verkäufe durch die Publisher.

