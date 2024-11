Palworld: Dezember-Update soll sechsmal größer sein als das Sakurajima-Update

Gerade erst hat Pocketpair eine Kollaboration von Palworld mit Terraria für 2025 angekündigt. Doch noch in diesem Jahr können sich Palworld-Fans auf neue Inhalte freuen. Das Spiel, das sich nach wie vor im Early-Access befindet, wird noch im Dezember um ein großes Update bereichert.

Wie die Macher stolz berichten, sei das Update gleich sechsmal größer als das Sakurajima-Update, welches man im Sommer einspielte. Das Update wird vor allem wieder eine neue Insel beinhalten, welche Pocketpair als „die größte, raueste und geheimnisvollste“ beschreibt, die es bisher gab.

Bei der Erkundung der neuen Umgebung können sich Fans also auf einige bösartige neue Pals und mächtige Bosse gefasst machen. Mit dem Update beendet Palworld das erste Kalenderjahr im Early-Access. Das Spiel war im Januar aufsehenerregend und mit diversen Rekorden gestartet – ihr erinnert euch sicher.

Seitdem ist das Spiel auch für PS5 an den Start gegangen und war hier der am häufigsten heruntergeladene Titel aus dem PlayStation Store im Oktober. Zuvor hatten Nintendo und The Pokémon Company eine Klage gegen Pocketpair und Palworld eingereicht, doch Pocketpair zeigte sich unbeeindruckt. Stattdessen geht es mit mehreren Partnerschaften, unter anderem mit Sony Music (Merchandise) und Krafton (eine Mobile-Adaption) in Richtung Zukunft.

via Automaton Media, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair