Super Monkey Ball Banana Rumble bekommt Besuch von Godzilla und Hatsune Miku

Super Monkey Ball Banana Rumble bekommt in Kürze kostenpflichtigen DLC-Nachschub spendiert, wie SEGA kürzlich angekündigt hat. Demnach erwarten Euch zwei Gastcharaktere, die ihr vielleicht nicht als erste Wahl auf dem Schirm hattet.

Ab dem 26. November gesellen sich Godzilla und Hatsune Miku zum Figurenraster – beide Charaktere lassen sich separat via Nintendo eShop erwerben. Außerdem winken diverse Customizables für Fans von virtuellen YouTubern: Das „Outfit-Set NIJISANJI UKIUKI CUP“ lockt mit Shirt-, Ball- und Kostümdesigns, inspiriert von Saegusa Akina von NIJISANJI.

Aber auch an SpielerInnen, die ungern für weitere Inhalte in den Geldbeutel greifen, wird gedacht. Zeitgleich mit den kostenpflichtigen DLCs soll nämlich auch das kostenfreie Update 2.00 an den Start gehen. Und dieses bringt einen neuen Mehrspielermodus für den Kampf-Modus mit sich: Die Superkeilerei. Hier schnappen sich SpielerInnen einen gewaltigen Handschuh, um ihre KontrahentInnen auszumerzen. Mit im Level verteilten Power-Ups könnt ihr eure Boxhandschuhe gar stärken, um noch mehr Schaden anzurichten.

Auch der Abenteuer-Modus wird im Zuge von Update 2.00 überarbeitet. So können Spieler via Bananenbonus ihre Gesamtzeit durch eingesammelte Bananen reduzieren. In der Nichts-verfehlen-Herausforderung könnt ihr euch zudem auf die Probe stellen und herausfinden, wie weit ihr es im Abenteuermodus mit nur einem Leben bringt.

Per Affenzahn könnt ihr dann noch die Geschwindigkeit der Bälle erhöhen; die Affensicht hingegen lässt Euch die Perspektive Eurer Figur aus dem Ball heraus einnehmen. Und dann wären da noch die besonders schwierigen Ultimativ-EX-Level, an denen ihr euch die Hörner abrollen könnt.

Super Monkey Ball Banana Rumble ist für Nintendo Switch erhältlich. Update 2.00 und die kostenpflichtigen Inhalte werden zum 26. November verfügbar.

Bildmaterial: Super Monkey Ball: Banana Rumble, SEGA