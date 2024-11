Übersetzungsfehler in Kingdom Hearts: Chain of Memories sorgt seit Jahren für verwirrte Fans

Die Geschichte von Kingdom Hearts ist bekanntlich wild verworren und wird damit nicht zuletzt regelmäßig zum Nährboden für Memes. Im Netz finden sich außerdem mehrstündige Videos, die verwirrten SpielerInnen dabei helfen sollen, sich einen Reim auf die Geschichte zu machen.

Ein Detail in Kingdom Hearts: Chain of Memories wird aber selbst belesenen Kingdom-Hearts-Veteranen im Laufe der Jahre ein Stolperstein gewesen sein. Wie nämlich aus dem Essay “That Person – How a Pronoun Revealed the Heart of a Story” von Twitter-User Soriku Ultimania hervorgeht, sorgt die fälschliche Übersetzung eines Pronomens im Spiel seit jeher für unnötige Verwirrung.

Im Japanischen gilt das Pronomen „aitsu“ als geschlechtsneutral, hat aber eine maskuline Note und wird im Allgemeinen mit „dieser Typ“ oder „diese Person“ übersetzt. In der englischen Version von „Chain of Memories wird es jedoch fälschlicherweise als „sie“ übersetzt. Und eben dieser Umstand hat ungünstige Folgen.

Im Spielverlauf manipuliert Namine Soras Erinnerungen, um ihn glauben zu lassen, dass sie die wichtigste Person für ihn sei. Sie lässt ihn glauben, dass sie „aitsu“ sei, das Pronomen, das Sora und andere Charaktere verwenden, wenn sie sich auf die wichtigste Person für Sora beziehen.

Die Person, auf die sich das Pronomen aber eigentlich bezieht, ist sein Kindheitsfreund Riku. Auf dessen – und König Mickys – Spur begibt sich Sora in „Chain of Memories“, nachdem sie zum Finale des ersten Spiels verschwinden. Auf Basis der fehlerhaften Übersetzung glaubten Fans nun aber lange, es müsse sich bei „aitsu“ um Kairi handeln. Wer will es ihnen verübeln? Falls ihr interessiert seid: The Gamer dröselt das Dilemma im Detail auf.

via The Gamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix