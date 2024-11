Neue Gerüchte um Remaster zu Metroid Prime 2, das schon sehr bald für Switch erscheinen soll

Metroid-Fans haben derzeit allen Grund, positiv in die Zukunft zu blicken. Gerade erst bestätigte Nintendo, dass Metroid Prime 4: Beyond planmäßig 2025 erscheinen wird. Außerdem arbeitet Piggyback an einem beeindruckendem Artbook: Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective.

Um letzteres geht es jetzt auch – indirekt. Insider Samus Hunter zitierte nämlich einen Tweet zum Artbook und ergänzte: „Ich freue mich, die gesamt Trilogie auf der Switch zu spielen, bevor [das Buch] erscheint.“ Remaster der beiden Spiele nach Metroid Prime geistern schon seit Jahren durch die Gerüchteküchen.

Was ganz konkret Metroid Prime 2: Echoes angeht, so will Samus Hunter bestätigen können, was Journalist Jeff Grubb schon vor langer Zeit kommunizierte. Das Spiel sei weiterhin als Standalone-Titel geplant, sei aber einige Male verschoben wurden. Es sei jetzt für das kommende Jahr geplant, „wahrscheinlich zwischen Donkey Kong Country Returns HD und Xenoblade X“.

Das Donkey-Kong-Remaster erscheint im Januar, während Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition für März angekündigt ist. Es bliebe der Februar für Metroid Prime 2: Echoes – das passt auch gut zu Nintendos Politik der monatlichen Veröffentlichungen.

Der Rest ist (noch mehr) Spekulation: Samus Hunter findet es merkwürdig, wie mit den Metroid-Remastern umgegangen wurde. Sie seien längst ferig und könnten jederzeit veröffentlicht werden. Eine Ankündigung zu The Game Awards schließe Samus Hunter nicht aus, aber es würden dazu keine Informationen vorliegen.

Generell liegen ja keine Informationen vor: Die Remaster zu Metroid Prime 2 und Metroid Prime 3 sind nach wie vor alles andere als offiziell. Auch die Verlässlichkeit von Insider Samus Hunter ist umstritten. Ihr solltet die neuen Gerüchte also mit Vorsicht genießen!

Metroid Prime 2: Echoes erschien ursprünglich 2002 für den GameCube und wurde später als Teil der Metroid Prime Trilogy auf Nintendo Wii und über den Wii-U-eShop zugänglich gemacht. Nachdem Metroid Prime: Remastered im Februar 2023 für die Switch veröffentlicht wurde, erwarten viele Fans, dass die restlichen Teile der Trilogie folgen könnten.

