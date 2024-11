Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective ist das erste Artbook von Piggyback

Piggyback hat unlängst ein neues Artbook zur „Metroid Prime“-Reihe angekündigt. Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective erscheint im Sommer 2025 und widmet sich den ersten drei Spielen der Serie, einschließlich des kürzlich erschienenen Metroid Prime Remastered.

In den USA tritt das Buch jetzt in die Vorbestellphase ein. Hierzulande findet ihr es bei Amazon* bereits, allerdings noch ohne Bestellmöglichkeit. Es ist noch unklar, ob es auch eine deutschsprachig lokalisierte Fassung geben wird.

Das gebundene Buch umfasst über 200 Seiten und bietet hochqualitative Konzeptzeichnungen, Skizzen und Illustrationen aus mehr als 20 Jahren Entwicklungsgeschichte. Es enthält zudem exklusive Kommentare von Nintendo-Produzent Kensuke Tanabe sowie Einblicke von Retro Studios, den Entwicklern der Reihe.

Besonders edel gestaltet, bietet das Buch ein aufwendig gebundenes Hardcover mit eingeprägtem Samus-Motiv in metallischer Folie, gedruckt auf hochwertigem Kunstpapier. Inhaltlich verzichten muss das Buch leider auf Metroid Prime 4: Beyond, das ebenfalls für 2025 geplant ist.

Piggyback ist bekannt für seine Guides unter anderem zu Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, wagt sich mit diesem Buch aber erstmals an ein Artbook-Projekt. Welche Bücher und Guides ihr euch darüber hinaus anschauen solltet, verrät euch unser Geschenke-Guide 2024.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Piggyback