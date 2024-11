Pokémon-Karten zurück im Happy Meal: Diese mächtigen Drachen-Pokémon feiern bald ihr Debüt

Das Pokémon-Sammelkartenspiel kommt zurück ins Happy Meal zu McDonald’s. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art und mit dem großen Erfolg vom Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ist eine Neuauflage nur folgerichtig. Bisher ist die Aktion nur für Frankreich durchgesickert, wo sich Fans ab Dezember auf neue Karten freuen dürfen.

Die Karten im Happy Meal drehen sich (offenbar) anlässlich des chinesischen „Year of the Dragon“ dann um mächtige Drachen-Pokémon. In jedem Happy Meal gibt es ein Mini-Boosterpack, das eine holografische und drei nicht-holografische Karten enthält.

Insgesamt sind 15 Karten verfügbar, darunter sechs holografische Motive. Angeführt wird die Liste der Karten von Glurak, Rayquaza, Dragoran, Koraidon, Miraidon und Sen-Long. Darüber hinaus warten Morlord, Pikachu, Brimova, Nachtara, Katapuldra, Trikephalo, Donnersichel, Pummeluff und Evoli.

Üblicherweise handelt es sich dabei um Nachdrucke früherer Erweiterungen. Etwas überraschend ist, dass auch ältere Karten mit gelben Kartenrändern aus der „Schwert & Schild“-Reihe mit dabei sind. Die holografischen Karten sind erneut mit einem Konfetti-Effekt verziert, der ausschließlich für McDonald’s Karten verwendet wird.

Die Aktion in Frankreich beginnt am 4. Dezember, wie PokéBeach enthüllte. Derzeit ist unklar, ob und wann die Aktion ihren Weg nach Deutschland findet. Die Zeit wird knapp: Das Jahr des Drachen endet am 28. Januar 2025, es folgt dann das Jahr der Schlange. Noch bis zum 18. Dezember gibt es hierzulande die „Mario Kart“-Aktion im Happy Meal und es folgt dann aller Voraussicht nach eine Aktion zum neuen Film von Sonic the Hedgehog.

