Project Kizuna ist ein neues RPG von Kengo Uchibori, ehemals Tokyo RPG Factory

Aquaplus hat Project Kizuna angekündigt. Das brandneue RPG befindet sich derzeit in Entwicklung, es gibt allerdings nicht viel mehr als ein erstes Key-Artwork. Auch Plattformen und natürlich ein Termin sind noch vakant.

Als Director arbeitet Kengo Uchibori am Spiel, der in leitender Funktion beim inzwischen geschlossenen Studio Tokyo RPG Factory auch an I Am Setsuna sowie an GOKEN gearbeitet hat. Ob Uchibori hier wohl einige Ideen seines letzten Arbeitgebers einfließen lässt?

Producer ist Naoya Shimokawa. Das Szenario stammt aus der Feder von Utawarerumono-Autor Munemitsu Suga. Das Charakter-Design steuern Tatsuki Amazuyu und Misato Mitsumi (Utawarerumono, ToHeart2) bei.

via Gematsu, Bildmaterial: Project Kizuna, Aquaplus