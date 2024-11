Progress Orders: Neues Fantasy-RPG für Switch und PCs lässt mit einer Personalie aufhorchen

Publisher Bushiroad Games und das japanische Studio Hakama haben gemeinsam Progress Orders angekündigt. Das neue Fantasy-RPG soll für Nintendo Switch und PCs erscheinen und macht vor allem mit einer Personalie auf sich aufmerksam.

Es ist nämlich das neueste Werk von Yoshifumi Hashimoto, der für seine Arbeit an Story of Seasons und Rune Factory bekannt ist. In welcher Form er konkret an Progress Orders beteiligt ist, wird sich noch zeigen.

Hashimoto hat Hakama erst 2018 unter den Fittichen von Marvelous gegründet, zu den ersten Arbeiten des Studios gehört Rune Factory 5. Später entwickelte man auch Worth Life oder Elrentaros Wanderings, das im Westen als Rear Sekai erschienen ist.

In Progress Orders werden SpielerInnen zum stellvertretenden Gildenmeister und bilden eine Gruppe von Abenteurern aus, die der Gilde angehören und in Dungeons geschickt werden können. Dort erlebt ihr befehlsbasierte RPG-Kämpfe, die Voraussicht erfordern.

Außerhalb von Training und Kampf können die SpielerInnen verschiedene andere Aktivitäten genießen, wie z. B. Gildenverwaltung, Alltag und Romantik mit anderen Charakteren. Einen ersten Trailer wird es sicher in Kürze geben. Die Veröffentlichung ist auf den 10. April 2025 in Japan angesetzt.

Erste Screenshots:

via Gematsu, Bildmaterial: Progress Orders, Bushiroad Games, Hakama