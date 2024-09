30 Jahre PlayStation: Sony veröffentlicht ein Brettspiel zum Jubiläum der Konsole

Am 3. Dezember 1994 erschien die erste PlayStation-Konsole. In einigen Wochen feiert Sony PlayStation also den 30. Geburtstag der Spielekonsole. Weil es mit Astro Bot jetzt ein so beliebtes Spiel gibt, welches die Sony-Geschichte wie kein anderes hochleben lässt, nutzt man die Gunst der Stunde.

Astro Bot dient auch als Einführung zur Pressemeldung, welche die Pläne zu den Feierlichkeiten für den 30. Geburtstag vorstellt. Dazu gehört eine kostenlose Testversion von Gran Turismo 7, digitale Soundtracks bei Spotify, eine noch überschaubare Merchandise-Reihe und ein Brettspiel.

Mit My First GT wird man zur Weihnachtszeit eine kostenlose Testversion zu Gran Turismo 7 an den Start bringen. Details dazu werden sicherlich folgen. Auf die digitale Spiele-Soundtracks, die von Oktober bis Januar veröffentlicht werden sollen, gibt es schon jetzt eine Vorschau. Ab sofort ist eine eigens für das 30-jährige PlayStation-Jubiläum zusammengestellte Playlist auf Spotify verfügbar.

Haptischer wird es mit Shapes of Play. Diese Merchandise-Produktreihe wurde von dem Team entwickelt, das für das Design der Konsolen verantwortlich ist. Im PlayStation Direct Store gibt es drei Artikel, die vorbestellbar sind. Nicht so arg spannend.

Am witzigsten ist da vielleicht noch Shapres of Play: Battle. Ein kleines Brettspiel, das zumindest elegant aussieht. Spielerisch innovativ ist es nicht: Ihr müsst mit Spielsteinen die vier PlayStation-Symbole in einer Reihe platzieren. Eine Variante von „Vier gewinnt“ sozusagen.

Bildmaterial: Sony PlayStation