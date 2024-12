Der 16. Dezember könnte ein spannender Tag für „Tales of“-Fans werden

Fans der traditionsreichen „Tales of“-Serie warten schon lange Zeit auf die Ankündigung eines neuen Hauptspiels. Stattdessen läuteten die Entwickler kürzlich das Tales Remastered Project ein. Mit Tales of Graces f gehen die Neuauflagen bald in die nächste Runde.

Und das neue Tales of nach Arise? Die Veröffentlichung von Tales of Arise jährte sich bereits das dritte Mal und wir wissen noch nicht einmal, wie das neue Tales of heißt. Seit Sommer verdichten sich aber die Anzeichen, dass wir es bald erfahren.

Die nächste Gelegenheit bietet sich am 16. Dezember 2024. Bandai Namco hat für diesen Tag ein Showcase zum 30. Geburtstag der Reihe angekündigt. Im Rahmen der Präsentation soll es neue Informationen zur Serie geben, darunter Pläne und Projekte zur Feier des Jubiläums. Darüber hinaus will man einen Vorausblick auf das Tales of Festival 2025 bieten.

Der Livestream beginnt um 19 Uhr japanischer Zeit, wie man ankündigt, bei uns ist es dann 11 Uhr vormittags. Yusuke Tomizawa, Produzent der Tales-of-Serie hatte bereits 2022 in einem Interview mit der japanischen Famitsu erklärt, dass er zum 30-jährigen Jubiläum der Serie etwas Besonderes erschaffen möchte.

Damals sagte er, dass er seiner Verantwortung gegenüber der Serie nicht gerecht werden würde, wenn es „keinen neuen Titel zum 30-jährigen Jubiläum“ gäbe. Er wolle liefern, wonach Fans suchen. Damals war Tales of Graces f Remastered noch nicht angekündigt. Ob er das Remaster damit meinte?

Vielleicht werden wir am 16. Dezember schlauer. Falls nicht, dann gibt es gleich eine Perspektive. Das Tales of Festival 2025 findet am 7. und 8. Juni 2024 in der Yokohama Arena statt.

via Siliconera, Bildmaterial: Tales of Zestiria, Bandai Namco