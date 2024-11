Fairy Tail 2 erhält das „Seal of Approval“ von Mangaka Hiro Mashima

Die Fans der „Fairy Tail“-Reihe fiebern dem 13. Dezember 2024 entgegen. Dann erscheint Fairy Tail 2 und adaptiert als direkte Fortsetzung den abschließenden Alvarez-Imperiumsbogen der Originalgeschichte, erweitert um einige zusätzliche Dialoge, die Hiro Mashima selbst beigesteuert hat.

Autor Hiro Mashima, Schöpfer des „Fairy Tail“-Mangas, war eng in die Entwicklung eingebunden. Auf die Frage, was beim Schreiben des Alvarez-Imperiumsbogen im Original-Manga schwierig war, antwortet Mashima lachend: „Es gibt so viele Charaktere. Ich erinnere mich, dass ich lange gebraucht habe, um ihn zu schreiben.“

Zur Frage, wie die Arc in Fairy Tail 2 umgesetzt wurde, sagt Mashima: „Die Originalgeschichte ist noch besser geworden, als ich dachte. Es ist ein wunderbares Spiel, bei dem man die Liebe zum Ausgangsmaterial spürt, also viel Spaß beim Spielen.“

Damit hat Fairy Tail 2 also das Seal of Approval von Mashima-san! Neben der Geschichte, die größtenteils dem Original sehr treu bleibt, gibt es auch brandneue Inhalte, auf die sich Fans freuen können.

Nach Abschluss der zwölf Hauptkapitel können Fairy-Tail-Fans in eine „völlig neue Geschichte“ eintauchen, genannt Key to the Unknown – hier erfahrt ihr dazu mehr. Fairy Tail 2 erscheint am 13. Dezember für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Ihr könnt Fairy Tail 2 bereits physisch bei Amazon* vorbestellen. Die Steam-Version ist schon tags zuvor verfügbar.

