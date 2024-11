Bandai Namco feiert dank Dragon Ball, Elden Ring und Gundam Breaker ein starkes Halbjahr

In diesen Tagen veröffentlichen zahlreiche Entwickler und Publisher ihre Geschäftsberichte, zu denen auch Bandai Namco zählt. Aus dem Hause Bandai Namco gab es schon vor einigen Tagen eine Korrektur der Prognosen, ein Vorbote für einen guten Quartalsbericht. So kommt es nun auch.

Bandai Namco Holdings hat den konsolidierten Geschäftsbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht und beeindruckt dabei mit deutlichen Zuwächsen in allen Bereichen. Der Bericht widmet sich dem Halbjahr endend am 30. September 2024.

Besonders der Videospiel-Sektor des Unternehmens erzielte durch Titel wie Elden Ring, Dragon Ball: Sparking! ZERO und Gundam Breaker 4 ein eindrucksvolles Gewinnwachstum von 188 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie GameBiz (via Automaton Media) berichtet.

Einen großen Anteil daran hat natürlich der Elden-Ring-DLC „Shadow of the Erdtree“, aber Bandai Namco lobt ausdrücklich auch Gundam Breaker 4 und Dragon Ball Sparking! ZERO, die sich „ausgezeichnet entwickelt“ hätten. Zu Dragon Ball: Sparking! ZERO hatte Bandai Namco bereits vermeldet, in Windeseile drei Millionen Einheiten verkauft zu haben. Die Einnahmen aus dem Videospiel-Sektor stiegen um 68,7 Prozent.

Das Gesamtunternehmen blickt auf eine Steigerung des Nettogewinns um 54,7 Prozent auf etwa 510 Millionen Euro zurück. Der Nettoumsatz stieg um 21,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,87 Milliarden Euro.

Neben dem klassischen Videospiel-Sektor lief es auch andernorts gut. Zusätzliche Einnahmen erzielte Bandai Namco im Bereich der Mobile-Games mit beliebten Titeln zu Dragon Ball und One Piece, die sowohl in Japan als auch international hohe Umsätze generierten. Die Einnahmen aus Online-Inhalten verzeichneten ein Plus von 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft