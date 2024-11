Komponist von Zelda: Breath of the Wild und Animal Crossing verlässt Nintendo

Der langjährige Komponist Yasuaki Iwata hat bekanntgegeben, dass er bereits im Juli des letzten Jahres Nintendo verlassen habe, um neue Wege einzuschlagen. Seine Mitteilung erfolgte am 5. November auf seinem Twitter-Account und stieß bei Fans weltweit auf großes Interesse, da Iwata in den letzten Jahren an einigen der beliebtesten Soundtracks von Nintendo beteiligt war.

Iwata arbeitete als Komponist und Co-Komponist an bekannten Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8. Besonders in Breath of the Wild prägte er die Musik von Städten, Dungeons und den Champions-Charakteren, während er für Animal Crossing: New Horizons unter anderem das „Main Theme“ komponierte.

In seinem Abschiedspost teilte Iwata mit: „Ich habe eine etwas verspätete Ankündigung zu machen. Im Juli des letzten Jahres habe ich einen neuen Schritt gewagt und meine Position bei Nintendo aufgegeben. Ich möchte allen, die mich im Laufe der Jahre unterstützt haben, meinen herzlichen Dank aussprechen, insbesondere denen, die meine Arbeit genossen und der Musik zugehört haben, die ich zu den Projekten beigesteuert habe.“

Trotz seines Weggangs blickt der Künstler voller Zuversicht in die Zukunft und arbeitet bereits an neuen Projekten: „Ich habe seit meinem Weggang an neuen Projekten gearbeitet und hoffe, in naher Zukunft einige davon mit euch teilen zu können. Wenn es Leute gibt, die meine Reise weiterhin verfolgen möchten, wäre ich sehr dankbar, und ich hoffe, ihr freut euch auf das, was noch kommen wird.“

via VGC, Automaton Media, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo