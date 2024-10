Xenoblade-Studio entwickelt neue Grafik-Engine für die eigenen, speziellen Bedürfnisse

Xenoblade-Studio Monolith Soft arbeitet derzeit an der Entwicklung einer neuen, hauseigenen Spiele-Engine, wie aus einem neuen Interview hervorgeht. COO Tetsuya Takahashi und Lead Programmer Michihiko Inaba sprachen mit CGworld darüber, dass Projekte immer größer würden und man „nicht länger in der Lage“ sei, die Dinge mit „einer kleinen Anzahl von Leuten zu erledigen“.

In einer eigenen R&D-Abteilung bemühe man sich deshalb um eine neue, eigene Spiele-Engine, die auf der Engine basieren soll, die 2010 für Xenoblade Chronicles entwickelt wurde. Damit will man sich an die Bedürfnisse der Entwicklung anpassen, Prozesse rationalisieren und Arbeitsaufwand reduzieren.

Eine hauseigene Engine sei schwierig zu erstellen und zu warten, aber eine Notwendigkeit für Monolith Soft, so Tetsuya Takahashi. „Für die Art von Spielen, die wir derzeit entwickeln, haben wir nicht die Möglichkeit, Spiel-Engines von Drittanbietern zu verwenden. Eigene Engines lassen sich leichter an unsere Bedürfnisse anpassen“, so Takahashi.

Im Moment arbeiten die verschiedenen Entwicklungsteams von Monolith Soft parallel an verschiedenen Technologien, die in die hauseigene Engine integriert werden sollen. Das erste Spiel, das auf der neuen, hauseigenen Engine basiert, könnte auch schon in Arbeit sein. Monolith Soft arbeitet bereits an einem neuen RPG.

via Automaton Media, Bildmaterial: Monolith Soft