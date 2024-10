Insider: Microsoft soll Entwicklung von PS5-Ports nach negativer Fan-Reaktion verlangsamen

Gerüchten zufolge soll Microsoft die Entwicklung von PS5-Ports von Xbox-First-Party-Spielen verlangsamen. Im Rahmen einer unerwarteten Strategieänderung begann Xbox Anfang des Jahres damit, Spiele aus seinem First-Party-Katalog für PS5 zu veröffentlichen. Nun scheint es, dass negative Reaktionen der Fans Microsoft dazu gedrängt haben könnten, seine Portierungsbemühungen zumindest vorübergehend zurückzufahren.

Ihr erinnert euch: Xbox‘ Multiplattform-Offensive begann mit einem ersten Schwung von vier First-Party-Spielen – nämlich Hi-Fi Rush, Sea of ​​Thieves, Pentiment und Grounded. Von diesen Spielen war Sea of ​​Thieves besonders erfolgreich und wurde Berichten zufolge auf der PS5 über eine Million Mal verkauft.

Wenig verwunderlich also, dass sich hochkarätige Titel wie Doom: The Dark Ages und Indiana Jones und der Große Kreis 2025 ebenso auf Sonys Heimkonsole einfinden sollen. Gerade letztere Ankündigung könnte hinter den Kulissen jedoch zu einer Anpassung der Multiplattform-Strategie geführt haben könnte.

Das deutet jedenfalls der Insider eXtas1s an. Dieser liefert regelmäßig akkurate Game-Pass-Neuigkeiten und erklärt in einem aktuellen Tweet, dass Microsoft die PS5-Ports, an denen es derzeit arbeitet, entweder „pausiert“ oder „verlangsamt“ habe. Der Insider betont, dass dies nicht bedeute, dass diese Xbox-First-Party-Ports für die PS5 eingestampft werden. Microsoft prüfe sie derzeit lediglich in irgendeiner Form neu.

Auf die Frage, warum Microsoft seine Multiplattform-Strategie für Xbox überdenkt, behauptet eXtas1s, der Grund seien angeblich die „nicht guten“ Reaktionen der Fans auf den PS5-Port von „Indiana Jones“. Der Insider gab nicht an, ob er von PlayStation- oder Xbox-Fans sprach, aber letzteres scheint wahrscheinlicher, da Indiana Jones ein mit Spannung erwartetes Spiel ist, das nicht länger exklusiv Xbox-SpielerInnen vorbehalten bleibt.

Die Gerüchte jedoch: mit Vorsicht zu genießen. Zumal sich Microsoft-Boss Satya Nadella heute erst in einer Nachricht lobend über die Strategie ausgelassen hat, beliebte Titel „erstmals auf Switch und PlayStation“ veröffentlicht zu haben.

via GameRant, Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames