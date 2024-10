Der November könnte ein guter Monat für amiibo-Fans werden

Nein, amiibo sind nicht tot! Nach monatelanger Flaute, unter anderem ließ Nintendo so großartige Gelegenheiten wie Princess Peach: Showtime aus, um neue Figuren zu veröffentlichen, gab es im Sommer schließlich vier neue amiibo zu Splatoon 3.

Und trotzdem: Wie die Zukunft der beliebten Figuren aussieht, ist unklar. Das wird wohl auch wesentlich daran hängen, ob der Switch-Nachfolger die amiibo-Figuren auch technisch unterstützt. Und welche Pläne Nintendo mit den Figuren verfolgt. Neben Princess Peach gingen zuletzt jedenfalls auch Pikmin 4 und Super Mario Bros. Wonder leer aus.

Amiibo-Fans halten sich mit regelmäßigen Nachproduktionen über Wasser. Die ein oder andere Lücke gibt es nämlich nach wie vor in den Sammlungen, zumal viele Figuren ziemlich schwer zu bekommen waren, man denke nur an Cloud und Sephiroth.

In den USA werden jetzt drei begehrte amiibo aus der Mario-Serie erneut veröffentlicht. Ab dem 21. November werden Fans die Möglichkeit haben, die amiibo Buu Huu, Koopa und Gumba erneut zu kaufen. Die Rückkehr dieser amiibo dürfte mit der kürzlichen Veröffentlichung von Super Mario Party Jamboree zusammenhängen. Nintendo ist in der Vergangenheit bereits häufiger so verfahren und hat beispielsweise auch zur Veröffentlichung von Tears of the Kingdom viele der seltenen Zelda-amiibo neu aufgelegt.

Noch ist nicht bekannt, ob Fans auf diese Neuauflage auch in Europa vertrauen dürfen. Koopa ist im Nintendo Store derzeit verfügbar, Buu Huu ist aber auch hier ausverkauft und Gumba nicht einmal gelistet. Bei anderen amiibo der Super Mario Collection sieht es ähnlich aus, auch Wario sucht ihr vergebens.

Übrigens: Interessant für die Community ist auch die kürzliche Umgestaltung der Verpackungen, bei der Nintendo das „Switch“-Branding entfernt hat. Dieser Schritt hat Spekulationen angefacht, dass der kommende Switch-Nachfolger die beliebte amiibo-Reihe ebenfalls unterstützen könnte.

Die Rückkehr der klassischen Mario-amiibo gibt Fans jedenfalls zunächst die Gelegenheit, ihre Sammlung zu erweitern oder lang gesuchte Figuren zu einem vernünftigen Preis zu erwerben. Jetzt gilt nur noch zu hoffen, dass die Restocks auch Europa erreichen.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo