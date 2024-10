PlayStation Plus im November mit Ghostwire Tokyo und dieser dicken Überraschung

Sony hat die drei neuen Spiele für PlayStation Plus im November vorgestellt. Keinen Tag zu früh! Schließlich beginnt der neue Monat schon morgen. Auf die neuen Spiele können sich Abonnenten ab dem 5. November freuen.

Dabei kommt das Line-up mit einer dicken Überraschung. Death Note Killer Within kennt ihr noch gar nicht? Kein Wunder, das Spiel erscheint nämlich genau heute und wurde vorher auch noch nicht angekündigt. Ein Shadowdrop fast schon, der mit einem Trademark allerdings einen Vorboten hatte.

In Death Note Killer Within taucht ihr in ein spannendes Online-Deduktionsspiel für bis zu 10 Spielende ein, in dem zwei Teams mit unterschiedlichen Zielen gegeneinander antreten. Euer Ziel: Entlarvt die Identität eurer Mitspieler, um entweder als Kira und seine Anhänger die Bedrohung durch L zu beseitigen oder als L und seine Ermittler das Death Note in eure Hände zu bekommen.

Das Line-up bietet ein weiteres Spiel, das zur Headline dient: Mit Ghostwire: Tokyo gibt es gewissermaßen ein Spiel von Xbox. Das Spiel wurde von Tango Gameworks entwickelt und erschien zunächst für PS5 und PCs. Nachdem Microsoft das Studio gekauft hatte, gab es eine Xbox-Umsetzung. Nachdem Microsoft das Studio vor Monaten geschlossen hatte, bekommt es jetzt dank Krafton eine zweite Chance.

Das November-Line-up:

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged | PS4, PS5

Ghostwire: Tokyo | PS5

Death Note Killer Within | PS4, PS5

Bis dahin habt ihr noch eine letzte Chance, Spiele aus dem Oktober herunterzuladen. „PlayStation Plus“-Abonnenten können noch bis zum 4. November WWE 2K24, Dead Space und Doki Doki Literature Club Plus! sichern.

