Produzent verrät: Von diesem Zelda-Abenteuer ist Dragon Quest III HD-2D inspiriert

Man sollte meinen, dass das HD-2D-Remake des mehr als traditionellen JRPGs Dragon Quest III wenig mit Links ausufernden Abenteuern in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gemeinsam hat. Tatsächlich scheint ersterer Titel aber von letzterem inspiriert, wie Produzent Masaaki Hayasaka nun erklärte.

In einem kürzlichen Interview sagte Hayasaka, Square Enix wolle dasselbe Abenteuergefühl einfangen, das „Zelda“ vermittelt. Das Gefühl, wenn man in der Ferne etwas sieht, das einem ins Auge fällt, und sich gleich in diese Richtung bewegen möchte.

„Wir haben uns wirklich von vielen Spielen inspirieren lassen, insbesondere von modernen Spielen. Ein Beispiel, das Sie sicher alle verstehen werden, ist ‚Breath of the Wild‘, eines der Zelda-Spiele. Sie sehen Bauten in der weiten offenen Welt und möchten in diese Richtung reisen. Wir wollten dasselbe Gefühl einfangen, also hoffe ich, dass die Spieler gleich dorthin reisen wollen, wenn sie in der Ferne etwas glitzern sehen.“

Hayasaka erklärt: „Diese riesige Welt ist wirklich wunderschön, also wollten wir sicherstellen, dass die Spieler sie erkunden und mit dem Entdecken vieler verschiedener und neuer Dinge belohnt werden können.“

Wie abenteuerlustig euch das Spiel tatsächlich macht, erfahrt ihr spätestens am 14. November. Dann erscheint Dragon Quest III HD-2D weltweit für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Series und PCs. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* bereit vorbestellen. Eine Collector’s Edition gibt es auch.

