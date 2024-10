Death Note: Die baldige Ankündigung eines Videospiels zur Reihe könnte bevorstehen

Uns steht die baldige Ankündigung einer neuen Videospiel-Adaption zum beliebten Anime und Manga Death Note bevor. Das möchte man zumindest vermuten, denn eine Altersbewertung des Taiwan Digital Game Rating Committee hat Death Note: Killer Within einer Prüfung unterzogen.

Das Videospiel soll demnach für PS4 und PS5 erscheinen, zumindest wurde es von Bandai Namco für diese Plattformen eingereicht und getestet. Gematsu hat das herausgefunden und merkt außerdem an, dass die direkte Übersetzung aus dem Chinesischen Death Note: Shadow Mission lautet.

Da es ein Trademark zu Death Note: Killer Within in Japan, Europa und den USA gibt, nimmt man an, dass dies der westliche Name des Spiels sein wird. Die westlichen Trademarks wurden von Shueisha eingetragen.

Eine Reihe von Death-Note-Videospielen wurden 2007 und 2008 für Nintendo DS exklusiv in Japan von Konami veröffentlicht. Darüber hinaus ist die Reihe bisher wenig präsent in der Videospielwelt. Das könnte sich nun bald ändern.

Death Note dreht sich um den gleichnamigen, titelgebenden Gegenstand: ein liniertes Notizbuch mit schwarzem Einband und dem Schriftzug „Death Note“ auf der Vorderseite. Jeder Mensch, dessen Name in dieses Notizbuch geschrieben wird, stirbt. Shinigami benutzen die Bücher und Tötungen, um ihre Lebenszeit zu verlängern.

Bildmaterial: Death Note, Crunchyroll