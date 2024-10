Drei neue Games und ein cooler Bonus zur Yu-Gi-Oh! Early Days Collection vorgestellt

Nach einiger Zeit der Funkstille hatte sich Konami kürzlich erst mit neuen Details zur Yu-Gi-Oh! Early Days Collection zurückgemeldet. Man stellte weitere neue Spiele der Sammlung vor. Sie umfasst die frühesten Videospiele der Reihe, darunter viele Spiele, die es nie in den Westen geschafft haben.

Nachdem man bislang fünf Spiele der Sammlung vorgestellt hatte, nutzte man heute die Gelegenheit, neben dem Veröffentlichungstermin drei weitere Spiele vorzustellen. Die drei 2003 und 2004 auch in Europa veröffentlichten GBA-Spiele „Die Ewige Duell-Seele“, „Die Heiligen Karten“ und „Reshef der Zerstörer“ sind Bestandteil der Sammlung!

Konami läutete jetzt die Vorbestellphase ein. Mit einem besonderen Schmankerl für die physische Version, die ihr bei Amazon* auch schon vorbestellen könnt. Der physischen Version im teilnehmenden Handel liegt jeweils eine von zwei Quarter Century Secret Rare von „Harpyien-Flederwisch“ bei.

Noch mehr Spiele will man zu gegebener Zeit enthüllen. Die Sammlung profitiert von einigen Quality-of-Life-Verbesserungen, darunter eine Speicher-/Ladefunktion. „Außerdem werden Online-Kämpfe in Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist unterstützt. Nach Release werden Online-Kämpfe auch in einigen weiteren Titeln hinzugefügt.“

Mit dem 27. Februar 2025 gibt es jetzt außerdem einen konkreten Termin. Nachfolgend die Liste der bereits bekannten, enthaltenen Spiele, inklusive der drei heute enthüllten.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000)

Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001)

Yu-Gi-Oh! Die Ewige Duell-Seele (2001)

Yu-Gi-Oh! Die Heiligen Karten (2002)

Yu-Gi-Oh! Reshef der Zerstörer (2003)

Konami feiert in diesem Jahr den 25. Geburtstag von Yu-Gi-Oh! – unter anderem mit dem Dueling Festival und einem neuen Starter-Set zum Trading Card Game. Darüber hinaus gibt es eine Tour quer durch Deutschland, demnächst unter anderem bei der Spielmesse in Stuttgart.

Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, Konami