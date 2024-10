Wer das Rennen zwischen Dragon Ball, Silent Hill 2 und Metaphor in Deutschland gewonnen hat

Eine spannende Verkaufswoche im deutschen Handel liegt hinter uns. Wie überall auf der Welt sind auch hierzulande Dragon Ball: Sparking! ZERO sowie Silent Hill 2 Remake und Metaphor: ReFantazio erschienen.

Alle drei Spiele haben bereits Erfolgsmeldungen ihrer Publisher erhalten und die weltweiten Verkaufszahlen spiegeln sich auch auf dem deutschen Markt wider, wo das weltweit bereits 3 Millionen Mal verkaufte Dragon Ball: Sparking! ZERO die PS5-Spitze erklimmt.

EA Sports FC 25 kann die zweite Stelle halten, gleich dahinter steigt in den PS5-Rankings das ebenfalls für PCs veröffentlichte Silent Hill 2 Remake ein, direkt gefolgt von Neuling Metaphor: ReFantazio. Richtig was los in den PS5-Charts!

Auf Xbox Series debütieren Son Goku und Freunde nur auf Rang zwei, hier ist an EA Sports FC 25 kein Vorbeikommen. Mangels Silent Hill landet hier Metaphor: ReFantazio auf dem dritten Platz.

Der Box-Simulation Undisputed bleibt in dieser Woche als Sechster der PS5-Charts nur eine Randbemerkung. In den Switch-Rankings gibt es keine Neuigkeiten: Zelda: Echoes of Wisdom geht vor EA Sports FC 25 ins Ziel.

