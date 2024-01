Yu-Gi-Oh!-TCG wird 25: Konami feiert mit Event in Deutschland und neuem Starter-Set

Im Februar feiert das Yu-Gi-Oh!-Kartenspiel sein 25. Jubiläum und natürlich hat sich Konami zu diesem Anlass einiges einfallen lassen. So wird man hierzulande das Dueling Festival feiern. Das Event findet am 24. und 25. Februar in der Pyramide in Mainz statt.

Neben Turnieren für Gelegenheitsspieler und erfahrene Duellanten gibt es auch eine Reihe unterhaltsamer Aktionen für Fans aller Altersstufen. Für Neueinsteiger gibt es zudem eine Einführung in das Trading Card Game. Es gibt Memory-Spiele und ein Bällebad für die Allerjüngsten sowie eine Fun-Area mit einer Chance auf besondere Goodie-Bags.

Anlässlich des 25. Geburtstags möchte man zudem ehemalige Duellanten reaktivieren. Ein Wiedereinstieg in Lore und Regelwerk gestaltete sich nach Jahren oft umständlich. Deshalb veröffentlicht man ein brandneues Starter-Set für zwei Personen mit Zubehör und Anleitungen, das für Neulinge und Rückkehrer gestaltet ist.

Enthalten sind in dem Starter-Set konkret zwei verschiedene 44-Karten-Decks, darunter garantiert acht Ultra-Rare-Karten sowie ein 164-seitiges Lehrbuch im Comic-Format. Dieses neue Starter-Set könnt ihr euch bei Amazon* jetzt bestellen.

Die Profis unter euch freuen sich hingegen auf das neue Booster-Set „Maze of Millennia„, welches das neue Jahr mit für verschollen gehaltenen Karten aus der TV-Serie einläutet. Das komplette Set umfasst 85 Karten, darunter 11 Ultra-Rares, 16 Super-Rares und mehr.

Bildmaterial: Konami