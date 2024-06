Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel geht mit Konami auf Tour quer durch Deutschland

Konami gibt sich alle Mühe, das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel wieder zu alter Größe zu führen. Helfen sollten dabei zuletzt unter anderem das zugängliche, neue Starter-Set sowie verschiedene Rarity Collections zum 25. Geburtstag. Mit einer aktuellen Pressemeldung wirft man das Scheinwerferlicht jetzt auf die jährlich stattfindende Tour.

Schon vor zehn Jahren startete man erstmals eine Tour quer durch deutsche Einkaufszentren, um das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel vorzustellen. 2024 ist die sogenannte Yu-Gi-Oh! TCG Convention Tour für Fans ein steter Kalendereintrag geworden.

In diesem Jahr startet die Tour auf der DoKoMi in Düsseldorf am 28. Juni und macht anschließend bei mehreren Messen und Events Halt, um am 24. November bei der Spielemesse in Stuttgart abzuschließen. Zu den Stationen dazwischen gehören unter anderem die SPIEL und natürlich die Gamescom.

„Die Yu-Gi-Oh! TCG Convention Tour 2024 bietet viele verschiedene Angebote für die Besucher, sowohl für Neueinsteiger im Yu-Gi-Oh! TCG als auch für erfahrene Duellanten“, verspricht Konami. „Das Team der Convention Tour zeigt neuen Spielern neue spannende Produkte direkt in der Praxis, beispielsweise das beliebte und einsteigerfreundliche 2-Player-Starter-Set*.“

Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel, Konami