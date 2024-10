Diese clevere Marketing-Kampagne zu Zelda: Echoes of Wisdom entzückt Fans

Seien wir mal ehrlich: Japan ist uns in vielen Dingen voraus und eines davon sind Videospielgeschäfte. In Japan gibt es sie bekanntlich nach wie vor und sie werden nicht nur mit Liebe, sondern auch ständig mit Prospekten versorgt.

Wir erinnern uns beispielsweise an ein japanisches Prospekt zu Super Mario RPG, das der Anleitung des Super-Famicom-Originals nachempfunden war. Auch zu Zelda: Echoes of Wisdom gibt es jetzt so einen kleinen Prospekt-Bonus in japanischen Stores.

Wie Content Creator Genki berichtet, werden dort „Zelda Wanted“-Poster verteilt. Ihr kennt die Poster vielleicht schon, wenn ihr aufmerksam Zelda: Echoes of Wisdom gespielt habt. Die Poster liegen in japanischen Geschäften teilweise zum einfachen Mitnehmen aus. Twitter-Account @yurain_jpn hat ebenfalls ein Foto davon gemacht. Seht die Fotos unten!

Eine schöne Marketing-Kampagne, die gewiss dazu führt, dass Menschen gezielt Videospielgeschäfte besuchen. Hierzulande ist es dafür wahrscheinlich schon zu spät. Im Westen wurde das „Zelda Wanted“-Poster ebenfalls thematisiert: In den USA gibt es eine Tote-Bag mit dem Postermotiv bei My Nintendo. Hierzulande gibt es den Bonus (noch) nicht.

Zelda: Echoes of Wisdom ist seit dem 26. September erhältlich. Während es von Nintendo noch keine konkreten Verkaufszahlen gibt, erzielte das Spiel sowohl in Japan als auch Deutschland bereits sehr gute Ergebnisse.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo