Erste konkrete Verkaufszahlen zu Zelda: Echoes of Wisdom sind vielversprechend

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 23. September bis zum 29. September 2024 liegen vor und damit auch die ersten konkreten Verkaufszahlen zu Zelda: Echoes of Wisdom. Nintendo hat bisher noch keine konkreten Zahlen kommuniziert, insofern sind die zahlenmäßigen Einblicke aus Japan sehr interessant.

Mit 200.121 verkauften Einheiten ist Echoes of Wisdom natürlich das meistverkaufte Spiel der Woche. Dabei gab es auch noch weitere hochkarätige Neueinsteiger: The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria teilt sich mit PS4- und PS5-Version den zweiten und dritten Platz und kommt auf kumuliert etwa 47.000 Einheiten.

Doch wie steht Zelda denn jetzt im Vergleich da? Ganz stabil, wenn wir die Launchzahlen von Zelda: Link’s Awakening heranzieht. Das verkaufte sich in seiner ersten Woche in Japan 141.375 Mal. Nicht enthalten sind hier wie da die digitalen Verkäufe.

Zweitbester Switch-Launch

Game Data Library schätzt, dass Echoes of Wisdom inklusive der Digitalzahlen der drittbeste 2D-Zelda-Launch werden könnte. Sicher ist schon jetzt, dass Echoes of Wisdom der zweitbeste Zelda-Switch-Launch ist. Es positioniert sich vor Skyward Sword HD (159.089) und Breath of the Wild (193.060) aber natürlich deutlich hinter Tears of the Kingdom, das mit 1,12 Millionen Einheiten launchte.

In den Hardware-Charts erfährt die Nintendo Switch Lite dank der Special Edition zu Echoes of Wisdom einen dicken Boost. Laut Game Data Library ist das sogar ein Zuwachs im Year-over-Year-Vergleich.

[NSW] Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 09/26/24) – 200.121 (New) [PS5] The Legend of Heroes: Farewell, O Zemuria (Falcom, 09/26/24) – 29.554 (New) [PS4] The Legend of Heroes: Farewell, O Zemuria (Falcom, 09/26/24) – 17.838 (New) [NSW] EA Sports FC 25 (Electronic Arts, 09/27/24) – 13.332 (New) [PS5] EA Sports FC 25 (Electronic Arts, 09/27/24) – 13.265 (New) [PS5] ASTRO BOT (Sony Interactive Entertainment, 09/06/24) – 6.381 (34.902) [PS4] EA Sports FC 25 (Electronic Arts, 09/27/24) – 6.379 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 6.030 (6.011.624) [NSW] Moeyo! Otome Doushi: Kayuu Koigatari (Idea Factory, 09/26/24) – 5.396 (New) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5.383 (7.920.305)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 34.464 (7.937.041) Switch Lite – 34.924 (6.098.660) PlayStation 5 – 8.978 (5.202.821) Switch – 4.963 (19.906.981) PS5 Digital – 1.821 (855.321) Xbox Series S – 370 (319.278) Xbox Series X – 187 (307.457) PlayStation 4 – 31 (7.928.508)

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo