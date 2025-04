Japanische Verkaufscharts: Ein schwaches Xenoblade stellt Yumia trotzdem in den Schatten

Wir werfen einen Blick auf die japanischen Verkaufscharts der letzten beiden Wochen. In der Woche vom 17. März bis zum 23. März 2025 gab es mit Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition einen lange erwarteten Neueinsteiger. Die physische Version war mit gut 74.000 Einheiten dann auch das meistverkaufte Spiel der Woche.

Das Remaster platzierte sich damit sogar vor dem weltweit sehr erfolgreich gestarteten Atelier Yumia, selbst wenn man die Verkäufe von Yumia für PS5, PS4 und Switch zusammen rechnet. Weltweit hat sich Atelier Yumia bereits über 300.000 Mal verkauft – es ist das am schnellsten verkaufte Atelier-Game und stellte sogar Ryza in den Schatten.

Bleach: Rebirth of Souls startete in der gleichen Woche mit kumuliert etwa 8.100 Einheiten eher schwach. Zurück zum Wochensieger: Das Remaster von Xenoblade Chronicles X war der schwächste Switch-Launch der Serie. Game Data Library hat dazu die Zahlen, wenn ihr mögt.

In der Folgewoche, der Woche vom 24. März bis zum 30. März 2025, konnte Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition trotzdem die Spitze verteidigen. Dafür genügten angesichts schwacher Neueinsteiger schon gut 14.000 Einheiten.

Bester Neueinsteiger in dieser Woche war Winning Post 10 2025 von Koei Tecmo mit 10.297 Einheiten für Switch. Kumuliert mit den PS5-Zahlen schafft es die Simulation mit weiteren gut 6.100 Einheiten aber an Xenoblade vorbeizuziehen. The First Berserker: Khazan ging für PS5 nur 4.304 Mal über die Ladentheken. Die vollständigen Charts der vorletzten Woche findet ihr bei Gematsu, ebenso wie jene der letzten Verkaufswoche.

Die Top 10 der letzten Woche:

[NSW] Xenoblade X: DE (Nintendo, 03/20/25) – 14.401 (89.090) [PS5] Monster Hunter Wilds (Capcom, 02/28/25) – 12.905 (776.395) [NSW] Winning Post 10 2025 (Koei Tecmo, 03/27/25) – 10.297 (New) [PS5] Venus Vacation PRISM (Koei Tecmo, 03/27/25) – 9.568 (New) [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 8.594 (1.246.356) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6.418 (3.845.257) [PS5] Winning Post 10 2025 (Koei Tecmo, 03/27/25) – 6.193 (New) [PS5] Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft, 03/20/25) – 5.565 (23.266) [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (01/16/25) – 5.340 (243.193) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 4.820 (6.293.477)

