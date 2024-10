Capcom: Umsatz und Gewinn brechen ein, aber die Stimmung leidet darunter nicht

Capcom hat den konsolidierten Finanzbericht für die erste Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht. Zwischen April und September 2024 verzeichnete der große japanische Entwickler und Publisher einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr.

Die Nettoumsätze sanken um 24,7 Prozent und der Nettogewinn ging um 39,6 Prozent zurück. Der Hauptgrund für diese ernüchternden Ergebnisse liegt – natürlich – in den Videospiel-Veröffentlichungen im zurückliegenden Halbjahr und im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Während Capcom im Vergleichszeitraum 2023 mit großen Veröffentlichungen wie Street Fighter 6 starke Verkaufszahlen erzielte, wurde der Umsatz in diesem Jahr hauptsächlich von Katalogtiteln getragen. Spiele wie Monster Hunter World: Iceborne, Monster Hunter Rise, Resident Evil 4 und das im März veröffentlichte Dragon’s Dogma 2 hob Capcom dennoch für die erzielten Ergebnisse hervor.

Gut in den jeweiligen Communitys und Zielgruppen aufgenommen wurden laut Capcom zudem die neue IP Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Ace Attorney Investigations Collection, das Remaster eines indizierten Spiels und die Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics.

Trotz der schwächeren Halbjahreszahlen zeigt sich Capcom optimistisch, die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Ein wesentlicher Grund für diesen Optimismus liegt natürlich in Monster Hunter Wilds, das am 28. Februar 2025 erscheint und gut einen Monat Zeit hat, die Zahlen des laufenden Geschäftsberichts positiv zu beeinflussen. Und das wird es gewiss tun.

via Automaton Media, GameBiz, Bildmaterial: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcom