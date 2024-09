Zweiter Frühling für Tears of the Kingdom, Astro Bot unter Beschuss – die deutschen Verkaufscharts

Endlich wieder Bewegung in den deutschen Verkaufscharts! Nachdem Star Wars Outlaws und Visions of Mana die Charts hierzulande aufgewirbelt hatten, folgten auch noch Astro Bot und Concord.

In der aktuellen Woche erzielte Warhammer 40,000: Space Marine 2 gute Ergebnisse. So geriet Astro Bot ordentlich unter Beschuss – doch der knuffige 3D-Platformer konnte die PS5-Spitze verteidigen. Der Koop-Shooter im Warhammer-Universum klettert im PS5-Ranking von Rang vier auf zwei.

Dazu dominiert Wahammer die Xbox-Series-Hitliste vor Neueinsteiger Test Drive Unlimited Solar Crown. Die Rennsimulation, bei der komplett Hongkong Island erkundet werden kann, saust auf die Positionen drei (PS5) und zwei (Xbox Series).

Funko Fusion, immerhin eine sehr bekannte Marke, springt im PS5-Ranking nur auf Rang sieben. Für Link geht es höher hinaus: Wohl angetrieben von „Echoes of Wisdom“ klettert „Tears of the Kingdom“ noch einmal auf Rang eins der Switch-Charts und erlebt einen zweiten Frühling. Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft landen auf den Rängen.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo