Erstaunliches in den deutschen Verkaufscharts: Astro Bot, Concord und Minecraft überraschen

Wir haben noch keine absoluten Verkaufszahlen zu Astro Bot, aber vieles – vor allem natürlich die ausgezeichneten Reviews und die pure Freude in den sozialen Medien – lässt vermuten, dass sie ganz gut ausfallen. Ein erstes Anzeichen dazu gibt es jetzt aus Deutschland.

Gerade erst hatte Star Wars Outlaws die Macht an sich gerissen, da muss es das Sci-Fi-Abenteuer schon wieder abgeben. Neuer Spitzenreiter der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ist nämlich Astro Bot. Dass der kleine Astro Bot das Blockbuster-Schwergewicht schon in der zweiten Woche vom Thron stößt: durchaus nicht selbstverständlich.

Astro Bot ist gleichzeitig das plattformübergreifend erfolgreichste Videospiel der Woche. Die weiteren Platzierungen der PS5-Charts: NBA 2K25 landet auf Rang drei, der Koop-Shooter Warhammer 50,000: Space Marine 2 auf Rang vier und, aufgepasst, Concord auf Rang fünf.

Der Titel wurde bekanntlich nach zwei Wochen wieder eingestellt. Daraufhin war bereits zu beobachten, wie die Handelsversion sich in den Amazon-Charts in die Top-Ränge vorkämpfte. Dabei schützte auch die Handelsversion nicht vor dem Einstellen der Server. Ein erstaunliches Phänomen. Und davon haben die aktuellen deutschen Verkaufscharts gleich noch eines zu bieten.

In den Switch-Charts steht normalerweise ein Super-Mario-Game an der Spitze und wenn es kein einigermaßen aktuelles gibt, dann ist es Mario Kart 8 Deluxe. Dass ein altes Spiel diesen Status von Mario Kart 8 Deluxe knackt, ist mindestens überraschend. Gewiss, Minecraft ist auch ein Dauerbrenner. Aber dass es vor Mario Kart 8 Deluxe landet, ist mindestens eine Bemerkung wert. Es dürfte am neuen Trailer zur Kinoverfilmung liegen – der eigentlich gar nicht so gut ankam.

Bildmaterial: Concord, Sony, Firewalk Studios