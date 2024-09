20 Euro Rabatt vor dem Launch: Astro Bot macht gute Stimmung gegen das Concord-Desaster

Anfang Juni 2024, State of Play. Es sollte der große Auftritt von Concord werden, selbiges möglichst bald das neue GaaS-Flagschiff von Sony PlayStation. Doch die Fans und Zuschauer sahen das anders, feierte stattdessen die Kreativität des Singleplayer-Games Astro Bot und zeigten dem „more of the same“ 5-vs-5-Shooter Concord die kalte Schulter.

Damals zeichnete sich schon ab, was später Realität wurde. Concord floppte beispiellos, Sony zog dem Spiel nach nur zwei Wochen den Stecker. Es gibt nicht wenige, die jetzt sagen: Schenkt Astro Bot die verdiente Beachtung, wenn ihr lieber Singleplayer-Games wollt als generische Live-Service-Shooter. Als würde Amazon mitmachen wollen: Ihr bekommt jetzt 20 Euro Sofortrabatt auf eure Vorbestellung von Astro Bot* noch vor dem Launch.

Es liegt wahrscheinlich weder an Jeff Bezos‘ Gaming-Vorlieben, noch an Sonys Zutun. Media Markt und Saturn bieten den gleichen Rabatt an, wenn ihr über die App bestellt und Abo-Kunden seid. Auch bei Amazon ist ein Prime-Abo notwendig.

So oder so: 20 Euro Rabatt noch vor der Veröffentlichung, das nimmt man doch nach Möglichkeit gerne mit. Der Preis sinkt so von 69,99 Euro auf 49,99 Euro. Solange der Vorrat reicht! Die morgigen Reviews zum Spiel solltet ihr besser nicht abwarten. Astro Bot erscheint am 6. September für PS5!

Bildmaterial: Astro Bot, Sony, Team Asobi