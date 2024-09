Square Enix stellt Soundtrack zu Final Fantasy XVI auf Spotify und Co. zur Verfügung

Zurzeit bekommt Final Fantasy XVI wieder viel Aufmerksamkeit: Seltsame Bugs dank des System-Updates auf der PS5 und nicht zuletzt ist die PC-Version erschienen, zu der Naoki Yoshida zur Anständigkeit aufruft. Klar, auch immer ein Thema: Die Xbox-Version.

Heute geht es erstmal gemütlich weiter. Square Enix hat den offiziellen Soundtrack zum Spiel bei Streaming-Diensten wie Spotify und Apple Music an den Start gebracht. Enthalten sind auch die Stücke aus den DLC-Erweiterungen Echoes of the Fallen und The Rising Tide.

Square Enix hat einen Link-Baum für die verschiedenen Anbieter eingerichtet, zu denen außerdem unter anderem Deezer, Youtube und Amazon Music gehöre. Den Spiele-Soundtrack findet ihr hier und den DLC-Soundtrack auf dieser Seite.

Final Fantasy XVI ist seit Juni 2023 für PlayStation 5 und seit dieser Woche für PCs erhältlich. Der neue Hauptteil der Serie blieb bisher leider hinter den gesteckten Zielen von Square Enix zurück. „Die Gewinne entsprachen leider nicht unseren Erwartungen“, so Präsident Takashi Kiryu im Mai.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.