Von Dunkelheit verfolgt: Fans von Final Fantasy XVI klagen über Bugs nach System-Update

Kürzlich gab es ein System-Update der PlayStation 5 und in der Folge klagten Fans von Final Fantasy XVI in den sozialen Medien über heftige Darstellungsfehler im Spiel und Abstürze während des Spielens.

Nutzer wie dieser Twitter-Account teilen Bilder und Videos in den sozialen Medien, die zeigen, wie sie im Spiel förmlich von der Dunkelheit verfolgt werden. Große Bereiche im Hintergrund der Spielfiguren werden schlicht schwarz.

Der schwarze Pixelbrei lässt sich auch in Menüs und Zwischensequenzen wieder, bei Reddit gibt es schon eine „schöne“ Sammlung. Dort sehen wir auch, dass Clive stellenweise grün und bunt aufleuchtet.

Heute hat Square Enix nun in den sozialen Medien reagiert. Offensichtlich liegt der Fehler bei Sony und dem System-Update: Man gibt an, Kenntnis zu haben und jetzt intensiv mit Sony Interactive Entertainment an einer Lösung zu arbeiten.

„Wir arbeiten derzeit mit SIE zusammen, um dies zu untersuchen, und entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Bitte warten Sie unsere weiteren Updates ab“, heißt es von Square Enix.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.