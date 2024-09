Sonys große Rückkehr zur TGS: PlayStation 5 Pro, Death Stranding 2 und Third-Party-Games

Erstmals seit 2019 besucht Sony Interactive Entertainment in diesem Jahr wieder die Tokyo Game Show. Das lud schon im Juli zur Bekanntgabe zu Spekulationen ein. Im Fokus: die damals noch nicht angekündigte PlayStation 5 Pro.

Es kommt alles wie erwartet: Sony kündigte die Premium-Konsole kürzlich an und bei der Tokyo Game Show in der kommenden Woche wird sie erstmals ausgestellt. Besucher können an Demo-Stationen Final Fantasy VII Rebirth und Gran Turismo 7 auf der PS5 Pro spielen. Ersteres läuft „deutlich verbessert“ auf der PS5 Pro.

An 10 Demo-Stationen wird man außerdem Astro Bot noch einmal ausstellen. Vielleicht hilft es: Der Start des so gefeierten Platformers in Japan geriet alles andere als außer Kontrolle. Darüber hinaus ist Monster Hunter Wilds mit 40 Demo-Stationen das Highlight des Sony-Standes.

Auch darüber hinaus hat man nur Third-Party-Games im Gepäck: Dragon Ball: Sparking! ZERO von Bandai Namco, Dragon Quest III HD-2D Remake von Square Enix und Metal Gear Solid Delta: Snake Eater von Konami. Dazu gibt es Dynasty Warriors: Origins, Infinity Nikki, Metaphor: ReFantazio, Neva von Devolver Digital und Sonic X Shadow Generations zu sehen.

Bei den Stage-Shows dürfte Hideo Kojima die Akzente setzen. Schon vor Wochen hatte Kojima angekündigt, bei einer Special-Stage endlich Death Stranding 2: On the Beach erneut zu zeigen. Am 29. September um 3:30 Uhr deutscher Zeit gibt es die neuesten Updates zum Spiel bei „PlayStation Presents“ – auch bei Youtube. Die Tokyo Game Show beginnt am 26. September.

via Gematsu, PlayStation, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions