Der Sonntag: Cristiano Ronaldo in Fatal Fury und Metaphor in der Formel 1 – wie bitte?

Diese beiden Geschichten sind verrückt genug, um sie in einem Beitrag zusammenzufassen: Atlus wird mit Metaphor: ReFantazio am heutigen Sonntag prominent in der Formel 1 vertreten sein. Und Cristiano Ronaldo hat ein Crossover mit dem neuen Fatal Fury angekündigt. Was?

Ja, prima News zum Sonntagmorgen. Viel Spaß! Zunächst zu Metaphor von Atlus. Das wird heute in Form von Werbung auf Formel-1-Rennwagen zu sehen sein. Wenn ihr euch da jetzt nach der Schnittmenge fragt, dann fragt ihr genau richtig. Wo mag sie liegen?

Relativ absurd: Im Spiel gibt es einen Charakter namens Hulkenberg und in der Formel 1, na ja, da gibt es Nico Hülkenberg. Die beiden seien nicht verwandt, beteuert MoneyGram Haas in einer Pressemeldung. Hülkenberg bekommt das Antlitz von Hulkenberg aufs Auto und Kevin Magnussen fährt mit dem Protagonisten.

„Das Überwinden von Angst und Sorgen ist ein zentrales Thema in Metaphor: ReFantazio. Und die Tatsache, dass die beiden Charaktere auf den Rennwagen von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen zu sehen sind – Fahrer, die dafür bekannt sind, das Unmögliche zu meistern –, spiegelt perfekt unser Spiel wider, in dem die Spieler beim Kampf um die Krone im Thronturnier allen Widrigkeiten trotzen“, so Irvin Ducournau, Director of Marketing bei Atlus. Na klar, ok!

Es geht aber noch seltsamer und da sind wir bei Cristiano Ronaldo. Der hat in der Nacht einen Tweet an seine 113 Millionen Follower geschickt: „Etwas Spannendes ist in Arbeit“, so Ronaldo. Hashtags: #SNK #FatalFury und natürlich #CR7.

Das Teaser-Video zeigt ein Stadion, vielleicht als Stage? Dazu: „A legendary player joins a legendary game“. Cristiano Ronald wirklich als spielbarer Charakter im neuen Fatal Fury: City of the Wolves? Schwer vorstellbar, vielleicht wird es doch nur ein Live-Action-Trailer zur Promotion.

Die Verbindung zwischen Ronaldo und Fatal Fury führt vermutlich über Saudi-Arabien. Seit 2023 spielt Ronaldo bei al-Nassr FC in Saudi-Arabien. Und schon seit 2022 gehören der saudi-arabischen MiSK-Stiftung des Prinzen etwa 98 Prozent der SNK-Aktien.

Metaphor: ReFantazio erscheint am 11. Oktober 2024. Fatal Fury: City of the Wolves enthüllt derzeit fleißig einen Charakter nach dem anderen, erscheint aber erst im kommenden Jahr für PS4, PS5, Xbox Series und PCs. Die beiden Kollaborationen passen in ein wildes Jahr, bei dem wir Assassin’s Creed auch schon bei den Olympischen Spielen gesehen haben.

Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero