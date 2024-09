Enttäuschende Zahlen: Astro Bot kommt in seinem Heimatland offenbar nicht gut an

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 2. September bis zum 8. September 2024 liegen vor und damit auch die ersten ganz konkreten Zahlen zu Astro Bot. In Japan startete die PS5-Handelsversion (digitale Zahlen exklusive) mit exakt 12.672 Einheiten. Das ist auf den ersten Blick ein überschaubares Ergebnis.

Der Verkauf von 12.672 Einheiten im japanischen Handel reicht nicht zu Platz eins der Software-Charts, den sich das doch vergleichsweise deutlich geräuscharmer gestartete Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost mit 16.631 Einheiten krallt.

Was ist passiert? Game Data Library verweist auf Lieferprobleme in der Startwoche, die auf die geringen Bestellmengen des Einzelhandels zurückzuführen seien. Der Handel ordert die Einheiten aufgrund verschiedener Faktoren wie den Vorbestellerzahlen und die seien klein gewesen. Das Interesse sei erst nach den hervorragenden Reviews entfacht worden.

Die Wahrheit liegt dazwischen

Die wiederum gab es am europäischen Nachmittag am Vortag der Veröffentlichung, in Japan war es da schon abends. Zu spät für Vorbestellungen im Handel. Ein Faktor bestimmt – die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo dazwischen. Game Data Library vermutet jedenfalls, dass Astro Bot sich in den nächsten Wochen weiterhin gut in Japan verkauft.

Die Famitsu-Charts weisen lediglich Zahlen aus dem stationären Handel aus, digitale Verkaufszahlen kämen das. Die wiederum steigen natürlich, wenn Spiele physisch nicht verfügbar wären. Ein übermäßiges Physical-Digital-Verhältnis wäre hier also denkbar, aber auch dann bewegen wir uns vermutlich höchstens bei einer Verdopplung der Zahlen.

Allerdings, und das gehört auch zu den aktuellen Umständen: Die Preiserhöhung der PlayStation 5 ist in Japan auch nicht besonders gut angekommen. Es steht nicht zu erwarten, dass sich Menschen massenhaft die PS5 für Astro Bot kaufen und die Hardwarebasis der Konsole ist mit rund sechs Millionen Geräten im Vergleich zur Switch (24 Millionen) deutlich niedriger.

Es wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten, ob und wann sich Sony Interactive Entertainment und Team Asobi mit weltweiten Verkaufszahlen zu Astro Bot melden. In Deutschland war Astro Bot das plattformübergreifend erfolgreichste Videospiel der Woche.

Die Software-Charts:

[NSW] Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost (Alliance Arts, 09/05/240) – 16.631 (New) [PS5] ASTRO BOT (Sony Interactive Entertainment, 09/06/24) – 12.672 (New) [NSW] Ace Attorney Investigations Collection (Capcom, 09/06/24) – 10.502 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8.883 (5.989.943) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 8.154 (1.415.152) [NSW] Umamusume: Pretty Derby – Party Dash (Cygames, 08/29/24) – 8.083 (45.022) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7.830 (7.901.752) [NSW] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 7.497 (60.322) [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 7.316 (283.209) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7.142 (3.624.119) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.863 (3.625.471) [PS5] Visions of Mana (Square Enix, 08/29/24) – 5.524 (36.220) [PS5] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 5.266 (37.784) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 4.282 (5.407.291) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4.102 (5.579.630) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3.161 (4.361.455) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 3.134 (2.332.002) [NSW] Clubhouse Games (Nintendo, 06/05/20) – 2.987 (1.324.261) [NSW] Emio – The Smiling Man (Nintendo, 08/29/24) – 2.981 (28.009) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 2.737 (1.132.090) [PS5] NBA 2K25 (2K, 09/06/24) – 2.710 (New) [PS4] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 2.672 (15.847) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 2.615 (1.925.070) [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) – 2.558 (193.416) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2.345 (1.488.683) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2.233 (2.325.252) [PS4] Visions of Mana (Square Enix, 08/29/24) – 2.139 (12.207) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 2.052 (1.028.585) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 2.036 (3.022.653) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 2.014 (1.243.076)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 46.479 (7.833.283) Switch Lite – 15.271 (6.039.652) PlayStation 5 – 9.097 (5.178.403) Switch – 5.723 (19.892.467) PS5 Digital – 1.910 (850.088) Xbox Series X – 759 (306.602) Xbox Series S – 723 (318.302) PlayStation 4 – 23 (7.928.401)

via Gematsu, Bildmaterial: Astro Bot, Sony Interactive Entertainment, Team Asobi