Lädt zum Spekulieren ein: Erstmals seit 2019 besucht Sony wieder die Tokyo Game Show

Freut ihr euch schon auf die Gamescom? Wenn ihr Hardcore-PlayStation-Fans seid, vielleicht nicht. Sony hatte der Kölner Messe schon vor Tagen eine Absage erteilt, zum wiederholten Mal. In Japan hingegen läuft es genau umgekehrt. Dort wird Sony nach jahrelanger Abstinenz auf der Tokyo Game Show ausstellen.

Seit 2019 war Sony PlayStation bei der Tokyo Game Show nicht vertreten. Heute eröffneten die Veranstalter der Messe die offizielle Website für Besuchende und daraus geht hervor, dass Sony Interactive Entertainment als Teilnehmer gelistet ist. Die Tokyo Game Show findet vom 26. bis zum 29. September 2024 statt.

Gemunkelt wird jetzt, was Sony im September im Gepäck haben könnte, was gleichzeitig im August noch nicht bereit gewesen wäre. Oder noch nicht in den Marketing-Plan gepasst hat. Astro Bot wird zu diesem Zeitpunkt bereits erschienen sein. Kandidaten wären unter anderem Death Stranding 2, Phantom Blade Zero oder Lost Soul Aside vom China Hero Project.

Fleißig diskutiert wird auch über eine mögliche Enthüllung der PlayStation 5 Pro, die bereits seit langer Zeit in der Gerüchteküche weilt. Für eine Veröffentlichung im Weihnachtsgeschäft wäre eine Ankündigung im September vermutlich tatsächlich ganz gut gelegen.

Zu den weiteren bestätigten Ausstellern der japanischen Messe gehören unter anderem Square Enix, Sega, Bandai Namco, Capcom, Koei Tecmo und Arc System Works sowie Konami, Level-5, Ubisoft Japan und THQ Nordic. Konkrete Line-ups gibt es noch nicht.

via Automaton Media, Gematsu, Bildmaterial: Astro Bot, Sony, Team Asobi