Gute Nachricht für Persona-Fans: Der neueste Ableger könnte auch im Westen erscheinen

Persona 5: The Phantom X heißt der neueste Ableger der Persona-Reihe. Und nach wie vor ist das Spiel Asien-exklusiv, auch wenn es längst anderslautende Gerüchte gab. So soll das Spin-off auch seinen Weg in den Westen finden.

Das bekräftigt SEGA jetzt erstmals auch von offizieller Seite. Zum Persona-Ableger heißt es im Finanzbericht des Unternehmens jetzt: „Künftige Expansionen in Japan und weltweit werden in Betracht gezogen“.

Persona 5: The Phantom X wurde am 12. April in China und am 18. April in Taiwan und Südkorea veröffentlicht. Laut SEGA läuft das Spiel in diesen Ländern „wie erwartet“ an. Es handelt sich um einen Free-to-play-Titel, doch wie für Mobile-Games üblich wird es einen Ingame-Shop geben, in dem Items für Echtgeld erworben werden können.

Persona 5: The Phantom X basiert auf der Welt von Persona 5 und spielt ebenfalls in Tokyo. Die Geschichte folgt allerdings einer neuen Gruppe an Phantom-Dieben. Der Art-Stil wurde vom Hauptableger übernommen, aber das Gameplay wurde für Smartphones optimiert.

Das Thema des Spiels ist das „Verlangen“. Im Mittelpunkt der Story stehen SchülerInnen, deren Personas erwachen. Dabei stehen ein alter Mann mit langer Nase, den viele als Igor kennen dürften, eine sprechende Eule und ein seltsamer Unterwasser-Raum in Verbindung miteinander.

