Das nächste Persona-Spiel erscheint endlich bei uns und es gibt noch mehr gute Nachrichten

Persona 5: The Phantom X wird nicht nur im Westen erscheinen, wie jetzt nach langen Gerüchten endlich bestätigt ist. Geplant ist darüber hinaus auch eine Konsolenversion des bisher nur für Mobilgeräte in China erhältlichen Persona-Ablegers.

Die neuen Details gehen zurück auf ein Event, das am 12. Juli 2024 in Shanghai abgehalten wurde. Dort waren Produzent Lao V, der japanische Producer Yosuke Uda und Atlus-Charakterdesigner Shigenori Soejima anwesend und sprachen über Geschichten aus der Entwicklung und Zukunftspläne.

In den Gesprächen bestätigen demnach die Macher die Pläne für eine internationale Veröffentlichung und noch mehr: auch eine Version für Konsolen sei in Zukunft geplant. Sega hatte zuvor eine Veröffentlichung im Westen in Betracht gezogen, aber noch nicht offiziell gemacht.

Persona 5: The Phantom X ist ein Spie für Mobilgeräte, das seit April in China, Taiwan, Hong Kong, Macau und Korea verfügbar ist. Die Inhalte werden, wie üblich, nach und nach hinzugefügt, das Ende der Geschichte stehe aber bereits fest. Im Laufe der nächsten Zeit seien Kollaborationen mit Persona-Spielen geplant.

Persona 5: The Phantom X wird von Perfect World Games in asiatischen Ländern veröffentlicht, ist dabei von Sega und Atlus lizenziert. Laut Sega lief das Spiel in asiatischen Ländern „wie erwartet“ an. Es handelt sich um einen Free-to-play-Titel, doch wie für Mobile-Games üblich gibt es einen Ingame-Shop, in dem Items für Echtgeld erworben werden können.

Persona 5: The Phantom X basiert auf der Welt von Persona 5 und spielt ebenfalls in Tokyo. Die Geschichte folgt allerdings einer neuen Gruppe an Phantom-Dieben. Der Art-Stil wurde vom Hauptableger übernommen, aber das Gameplay wurde für Smartphones optimiert.

via Persona Central, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games, Black Wings Game Studio