Macher geben Einblicke zu frühen Ideen zum Untergrund in Zelda: Tears of the Kingdom

Das kürzlich in Japan veröffentlichte Artbook zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom liefert spannende neue Einblicke hinter die Kulissen des großen Projekts. Zuletzt berichteten wir etwa darüber, dass das Spiel beinahe auf einen anderen Titel gehört hätte, den man aber aus Spoiler-Gründen strich.

Nun geben Art Director Satoru Takizawa und Director Hidemaro Fujibayashi neue Einblicke in einen weiteren spannenden Aspekt des Spiels – den Untergrund. Im Vorfeld der Veröffentlichung waren Fans natürlich auf frische Erkundungsgängen über den Wolken von Hyrule eingestellt.

Mit einer gewaltigen Untergrund-Karte haben aber sicher die wenigsten gerechnet. Um diesen zu kreieren, hatte das Team ordentlich zu schuften. Takizawa schien anfangs eine Idee im Kopf zu haben, von „einer Welt im Stil der Kreidezeit, mit Dinosauriern oder die mythische Unterwelt“.

Das Team hat tatsächlich ein Experiment auf dieser Grundlage durchgeführt. Fujibayashi gab auch an, dass das Team mit der Helligkeit experimentiert habe – man musste „ziemlich viel ausprobieren“, bevor der endgültige Dunkelheitsgrad festgelegt wurde.

Takizawa erklärt: „Wir mussten das Gameplay der Tiefen festlegen, bevor wir konkrete Artworks erstellen konnten, dieses ‚Aktivieren der Lichter‘ war glücklicherweise äußerst kompatibel mit unserer ersten Fantasie einer groß angelegten Welt im Stil der Kreidezeit.“

Und weiter: „Sobald man das Licht einschaltet, erscheinen plötzlich große Pflanzen, Tiere oder Statuen vor den Augen. Das ist ein etwas unheimliches und gruseliges Gefühl, aber ich dachte, es würde auch bei den Spielern ein Gefühl von Staunen und Überraschung hervorrufen.“

Fujibayashi ergänzt: „Weil es gut mit Zonai-Geräten und anderen Fahrzeugen funktionierte, dachten wir, eine große Welt wäre gut. Man kann Dinge wie das Verwenden einer Rakete ausprobieren, wenn man nach oben klettern möchte. Dann gibt es viele pilzförmige Bäume, die man zum Deckensprung verwenden soll (lacht).“

