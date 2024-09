Platz für drei Überraschungen: Das Line-up von Sega und Atlus zur Tokyo Game Show

Sega hat die offizielle Website zur bevorstehenden Tokyo Game Show an den Start gebracht und dort Einblicke zum Line-up präsentiert, das natürlich unter anderem auch Spiele von Tochterfirma Atlus aufbietet. Darüber hinaus ist Sega auch Partner für viele kleinere Publisher und Entwickler sowie westliche Partner wie Electronic Arts.

Interessant sind aber vor allem drei freie Kacheln im hauseigenen Programm auf der Website. Visuell ist nicht ganz deutlich abzugrenzen, ob diese Kacheln „freigehalten“ wurden für spätere Ankündigungen oder einfach zum Design und zur Aufmachung der Website gehören.

Gematsu interpretiert ersteres: Platz für drei weitere, noch unangekündigte Spiele also. Das passt natürlich durchaus auch ins Bild des traditionsreichen Groß-Publishers Sega für die größte Messe im Heimatland.

Zumal zu Sega neben Atlus unter anderem auch Ryu Ga Gotoku gehört, die eine Neuankündigung bereits versprochen haben und im bisher veröffentlichten Line-up noch nicht präsent sind. Dieses bisherige Line-up liest sich wie folgt.

Das bisherige Line-up:

Sonic Rumble

Sonic X Shadow Generations

Two Point Museum

Metaphor: ReFantazio (Atlus)

An Spielen von Drittherstellern bringt man unter anderem Tomb Raider I-III Remastered (Aspyr) sowie Dragon Age: The Veilguard (EA) und Enotria: The Last Song von Jyamma Games mit. Auch Nippon Ichi Software ist mit Phantom Brave: The Lost Hero und einem noch unangekündigten Spiel vertreten.

Auf einen Livestream dürfen sich Daheimgebliebene am 27. September um 12 Uhr deutscher Zeit freuen. Beim „SEGA / ATLUS Special Program in Tokyo Game Show 2024“ gibt es dann zwei Stunden lang die „neuesten Informationen“ von Sega, Atlus und Partnern.

Bildmaterial: SEGA