Fans vermuten Rückkehr eines beliebten Schauplatzes in Zelda: Echoes of Wisdom

Mit dem 26. September 2024 rückt das Veröffentlichungsdatum von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom in greifbare Nähe. Nun präsentierte Nintendo einen frischen Werbeclip, auf dem Fans glauben, eine interessante Entdeckung gemacht zu haben.

Nachdem andere Clips und Trailer bereits diverse Schauplätze und Charaktere aus „Echoes of Wisdom“ gezeigt haben, die sich zuvor bereits in früheren Ablegern die Ehre gaben, deutet ein neuer Clip die Rückkehr eines beliebten Schauplatzes an. Wie es aussieht, könnten SpielerInnen nämlich die Lon-Lon-Ranch besuchen. Das deutet jedenfalls ein neuer Clip an, den Nintendo via Twitter teilte.

In besagtem Video reitet Zelda auf dem Rücken eines Pferdes durch verschiedene Gebiete. Gegen Ende springt sie dann über einen Holzzaun ins innere einer Farm. Naheliegend, dass Fans diese mit der ikonischen Lon-Lon-Ranch in Verbindung bringen, die etwa bereits in „Ocarina of Time“ und „The Minish Cap“ eine Rolle spielte.

Andere Clips bestätigten übrigens bereits bekannte Schauplätze wie die Gerudo-Wüste, Faron und den Eldin-Vulkan. Wir haben „Echoes of Wisdom“ übrigens bereits angespielt und sind ziemlich angetan – hier geht es zu unserem Vorschau-Bericht.

Am 26. September 2024 erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

via GameRant, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo