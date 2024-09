FromSoftware: Souls-Macher suchen neue Mitarbeiter mit anderer Expertise

Nachdem die Arbeiten an Elden Ring mit dem umfassenden DLC „Shadow of the Erdtree“ abgeschlossen wurden, blickt FromSoftware bereits den nächsten Projekten entgegen. Nun veröffentlichte man Stellenangebote für „mehrere neue Projekte“ – eines davon ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit mit Armored Core in Verbindung zu bringen.

Via Job-Board sucht man nach Künstlern mit Fokus auf Concept Art, Charaktere, Kreaturen und Mecha. Erwähnt wird unter anderem der Wunsch, dass der Kandidat „Erfahrenheit im Charakter- und Mecha-Design“ hat; dass „Leute mit Fachwissen im Mecha-Design willkommen sind“ und dass jeder, der sich bewirbt, „das Konzept des Spiels und die Rolle der Charaktere und Mecha verstehen“ muss.

Es wird ganz offensichtlich großer Wert auf Mecha gelegt. Angesichts des Erfolgs von Armored Core 6: Fires of Rubicon kann man davon ausgehen, dass FromSoftware mit der Serie noch nicht fertig ist – ob es sich dabei um eine direkte Fortsetzung, einen neuen nummerierten Eintrag oder einen DLC handelt, bleibt abzuwarten.

Damit bleiben die anderen Projekte aber weiterhin ein Rätsel. Die Chancen stehen gut, dass diese neuen Projekte – wie Sekiro: Shadows Die Twice und Elden Ring – völlig neue IPs sind. Abwarten und Tee trinken.

via The Gamer, Bildmaterial: Armored Core VI: Fires of Rubicon, Bandai Namco, FromSoftware