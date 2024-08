Zenless Zone Zero: Fans spekulieren, warum zwei englische Sprecher ausgetausch wurden

Zenless Zone Zero lockt sowohl mit einer üppigen japanischen als auch englischen Tonspur. Im Zuge des neuesten Updates nahm MiHoYo nun ein Recasting zweier SynchronsprecherInnen vor, die bereits Teil des Spiels sind – oder besser „waren“. Der Grund für die Neubesetzung bleibt bis dato unbekannt.

In den letzten Patch-Notes findet sich ein einfacher Kommentar, in dem es heißt: „Die englischen Synchronsprecher für die Agenten Lucy und Soukaku wurden ausgetauscht und die entsprechenden Sprachzeilen ersetzt.“

MiHoYo/HoYoVerse hat zu den Änderungen oder Hinweisen darauf an anderer Stelle im Spiel oder auf seiner Website keine weiteren Kommentare abgegeben, noch wurden die neuen Synchronsprecher benannt.

Es wird spekuliert, dass die jüngsten Streiks der SAG-AFTRA teilweise für die Änderungen verantwortlich sein könnten. Am 26. Juli begannen Videospiel-SynchronsprecherInnen wegen des Einsatzes von KI und des damit verbundenen Arbeitnehmerschutzes zu streiken.

Dieser Streik hindert die 160.000 Mitglieder der SAG-AFTRA daran, neue Rollen in Videospielprojekten anzunehmen. Die Bedingungen des Streiks gewähren jedoch eine Ausnahme für alle Spiele, die vor August 2023 entwickelt werden, was mit ziemlicher Sicherheit bei Zenless Zone Zero der Fall sein dürfte. Eine Stellungnahme seitens MiHoYo steht aus.

via The Gamer, Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo