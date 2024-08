Tim Burton’s A Nightmare before Christmas bekommt umfangreiches LEGO-Set spendiert

Sowohl Halloween- als auch Weihnachtsfans dürfen sich auf frühzeitige Festlichkeiten einstellen – vorausgesetzt, ihr frönt dem Baustein-Hobby. In einer Kooperation zwischen LEGO und Disney erscheint nämlich bereits in wenigen Wochen ein spannendes LEGO-Set, das sich einer beliebt-schaurigen Stop-Motion-Komödie von 1993 widmet: Tim Burton’s A Nightmare before Christmas.

„Dieses coole Weihnachtsgeschenk für Männer, Frauen und alle Fans, die Fantasy-Filme und Erinnerungsstücke lieben, beinhaltet zusammensteckbare Modelle von 3 legendären Orten aus Tim Burtons Film Nightmare Before Christmas – den Spiralhügel, Jack Skellingtons Haus und das Rathaus von Halloween Town“, heißt es in der offiziellen Beschreibung* des LEGO-Stores.

Diverse Figuren sind natürlich auch mit an Bord, so etwa Protagonist Jack Skellington und sein Herzblatt Sally. Aber auch der Weihnachtsmann höchstpersönlich, Lock, Shock und Barrel sowie Hund Zero und der skurrile Bürgermeister sind mit an Bord.

Mit seinen stolzen 2193 Teilen lässt sich das umfangreiche Set auch ein bisschen was kosten. Ihr müsst mit 199,99 EUR ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn das Set am 6. September 2024 verfügbar wird. Die Store-Seite bei LEGO* ist bereits online und liefert weitere Bilder und Details.

Bildmaterial: LEGO