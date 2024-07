NetEase bringt Games, Suda51 und Shinji Mikami zur Gamescom 2024 nach Köln

Der chinesische Entwickler und Publisher NetEase Games wird die Gamescom 2024 besuchen. Wie man heute bekannt gab, wird man im August zum zweiten Mal nach Köln reisen, um dort auf dem Showfloor vertreten zu sein.

In Halle 6 am Stand 1-050 hat man dabei Marvel Rivals, FragPunk, Once Human sowie Shadows of the Damned: Hella Remastered im Gepäck. Spannend: Auch Suda51 und Shinji Mikami sind mit dabei und Fans haben eine Chance, die beiden legendären Entwickler am Samstag zu treffen.

Shinji Mikami gründete nach seinem Weggang von Tango Gameworks das neue Studio KAMUY Inc., welches eigentlich in keiner direkten (zumindest sichtbaren) Verbindung zu NetEase steht. Er ist allerdings einer der Schöpfer des originalen Shadow of the Damned und wird als solcher gewürdigt.

Woran Shinji Mikami aktuell arbeitet, ist derzeit noch nicht bekannt. Nicht auszuschließen, dass Mikami seine Zeit in Köln und vielleicht die Opening Night Live nutzt, um mehr zu verraten. Ach ja: Neugierig, wie der Kontext zum Artikelbild lautet?

Bildmaterial: Bokeh Game Studio Inc.