Sony PlayStation beobachtet weiter „sehr genau“ den Handheld-Markt

Könnte uns in Zukunft tatsächlich ein vollwertiger, neuer Handheld von Sony erwarten? Wenn man der aktuellen Aussage von Tom Henderson von Insider Gaming traut, stehen die Chancen zumindest nicht schlecht.

Demnach beobachte Sony den aktuellen Handheld-Markt genau – das kommt einer Bestätigung sicher nicht gleich, das neu entflammte Interesse verwundert aber nicht. Nach der Einstellung der kommerziell erfolglosen PlayStation Vita im Jahr 2019 hat sich Sony mehrere Jahre lang weitgehend vom Markt für dedizierte Handheld-Konsolen distanziert.

Zuletzt veröffentlichte das Unternehmen PlayStation Portal – quasi ein Handheld, der aber lediglich als Remote-Play-Zubehör für PlayStation-5-Konsolen dient. Seiner eingeschränkten Funktionalität zum Trotz, erwies sich das Gerät als großer Erfolg und beweist sicherlich, dass immer noch eine immense Nachfrage nach PlayStation-Handhelds besteht.

Eben diese Hoffnungen fütterte Brancheninsider Tom Henderson mit einem kürzlichen Tweet, in dem er schreibt, dass Sony den aktuellen Handheld-Markt „sehr genau beobachtet“. Dazu gibt es einen vielsagenden (?) Smiley.

Die Aussage ist vor allem vor dem Hintergrund spannend, dass Henderson zuvor unter anderem bereits den Portal-Handheld korrekt voraussagte. Wir dürfen also gespannt bleiben.

Nicht die ersten Gerüchte

Zuletzt heizte ein neues Sony-Patent die Spekulationen um einen neuen Handheld an. Bereits im Februar veröffentlichte der Tech-YouTuber und Insider Moore’s Law is Dead ein Video, in dem behauptet wurde, Sony arbeite an einem neuen Handheld-Gaming-Gerät. Übrigens, um Irritationen vorzubeugen: Das Artikelbild zeigt den Backbone One – PlayStation Edition.

via GameRant, Bildmaterial: Sony